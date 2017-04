Toch nog naaktfoto's van Carice van Houten

Op de naaktfoto's, waarop de actrice te zien is in bed, in bad en op de bank, is ze zwanger van zoon Monte. Hij werd op 29 augustus geboren. Guy is zichtbaar in een still uit een videogesprek.



Het stel heeft een haatverhouding met mensen die hun privacy schenden. Zo twitterde Carice onlangs een kort 'fuck off!' richting de paparazzi die foto's maken van haar en Monte.