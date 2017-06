‘Toen ze er net was, heb ik een traantje gelaten’

Dolblij reageerden vrienden, familie en uiteraard Damián, het 10-jarige zoontje van Rafael en zijn ex-vrouw Sylvie Meis. ,,De grote broer die zijn zusje vasthoudt… ik ben misschien een emotionele klootzak, maar hen met z’n tweeën zo te zien, gaf me kippenvel. Een brok in de keel. Damián liet zijn zusje ook niet meer los, hè.''



Van der Vaart geeft toe benieuwd te zijn geweest naar een tweede. Naar het opnieuw houden van. ,,Maar eigenlijk was daar al sprake van toen ze er nog helemaal niet was. Je kunt er alle clichés op loslaten, ze zijn allemaal waar. Om dit samen met Es te beleven, het is een uniek gevoel, bijna niet onder woorden te brengen. De emoties bléven komen.''



Hij hoopt snel terug te keren. Naar Nederland, naar zijn Estavana en Jesslynn. ,,Uiteindelijk komen ze hier naar Denemarken en is alles goed. Wanneer weten we nog niet, daarom hoop ik dat ik binnenkort snel een dagje kan pakken'', aldus de voetballer die nog één jaar onder contract staat bij FC Midtjylland. En daarna? ,,Ik moet je eerlijk zeggen: daar heb ik nog niet veel over nagedacht. Het enige wat ik nu kan doen is mijn stinkende best. Ik leef bij de dag, bij de volgende wedstrijd. In die zin ben ik blij met de wedstrijd van donderdag. Het traject naar de poulefase is lang, maar het is fijn dat meteen al ergens over gaat. Na dit seizoen? Als ik het goed doorkom, plak ik er nog een jaar aan vast. En anders zie ik het wel. Maar het is bekend: ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen.''