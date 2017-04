Tony Neef speelt rol in musical A New Brain

Live-band

De cast wordt begeleid door een live-band. De muziek en liedteksten zijn van William Finn, die eerder een Tony Award won voor zijn voorstelling Falsettos. Hij schreef het scenario met James Lapine (Into the Woods). De regie van de Nederlandse versie is in handen van Benno Hoogveld. Tony Neef is eerst in mei en juni nog te zien in de nieuwe musical Addergebroed, over het leven van de omstreden Drentse politicus Johannes van Lier. A New Brain is half juli twee weken te zien in de Scheepsbouwloods van de NDSM-werf in Amsterdam.