Topsalarissen bij BBC veroorzaken mediastorm

Tengere Tara Reid choqueert fans

8:37 American Pie-actrice Tara Reid (41) kan op flink wat commentaar van haar fans rekenen nadat ze maandag bijna onherkenbaar op de zwarte loper verscheen van de première Valerian and The City of a Thousand Planets, in hartje Hollywood. Tara is zo slank dat veel mensen zich zorgen om haar maken. Bovendien is haar uitstraling flink veranderd.