Toptips: deze zomer op tv

De concerten van U2 in de Johan Cruijff Arena

Een ode aan het beste album van de band wordt het. U2 viert de 30-jarige bloei van zijn eigen Joshua Tree met een serie concerten die over de gehele wereld al glanzende recensies krijgt. De band voert het album integraal uit, ingebed in een flinke dosis publieksfavorieten. Uiteraard is het jammer dat het Ierse kwartet geen sfeerrijk park, maar de betonnen Johan Cruijff Arena koos voor het jubileum (29 en 30 juli). Maar als U2 in vorm is, blijft de band een fenomeen van unieke klasse.

Eberhard van der Laan in Zomergasten

De line up van Zomergasten kent een opmerkelijke gast: de zieke burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. Tot nu toe vertelde hij op tv nimmer over zijn uitgezaaide longkanker, maar in het drie uur durende gesprek met Janine Abbring zal het onvermijdelijk ter sprake komen. We hopen van harte dat hij goed nieuws heeft. Sowieso is minstens een half uur kijken van de nieuwe reeks verplicht om mee te kunnen praten over de vraag der zomervragen: hoe doet de nieuwe presentator het?

Dunkirk

De eerste beelden van de oorlogsfilm Dunkirk - deels opgenomen op Urk - zijn zeer veelbelovend. In de film, die uitkomt op 20 juli, vertelt regisseur Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception) over de penibele positie van duizenden Britse soldaten die in de Franse kustplaats Duinkerken dreigen uitgeroeid te worden door de Duitse troepen. Tieneridool Harry Styles is een van de sterren.

Patricia Paay op de bank van Linda’s Zomerweek

Ze heeft natuurlijk al haar verhaal gedaan bij Eva Jinek aan tafel. Maar inmiddels zijn we weer een paar maanden verder en is het oorverdovend stil rond het onderzoek naar de uitgelekte sekstape. Daar zal Patries, die altijd haar woordje en mening klaar heeft, zeker op ingaan op de veranda bij Linda. Natuurlijk bij Linda, want die nam het eerder al publiekelijk op voor de geplaagde artieste.

The Big Sick

Een van de verrassendste filmhits in Amerika is de tragikomedie The Big Sick die al veel prijzen heeft gewonnen. Bij ons gaat hij op 3 augustus in première. Hoofdpersonen zijn een Pakistaanse stand-up-comedian (Kumail Nanjiani die zichzelf speelt) en zijn Amerikaanse vriendin (vertolkt door de ontwapenende Zoe Kazan). De man houdt zijn relatie verborgen voor zijn traditionele familie die hem wil uithuwelijken. Maar als zijn vriendin in een coma belandt, ondergaat zijn leven een dramatische verandering.

De eerste babykiekjes van Beyoncé en George

Bent u ook zo benieuwd hoe ze eruit zien? Wij wel. Maar voorlopig is het afwachten wanneer George Clooney en Beyoncé de eerste foto’s vrijgeven van hun onlangs geboren tweelingen. Van die van George en zijn Amal weten we dan nog net dat ze Ella en Alexander heten, Queen B. houdt zelfs de namen van haar spruiten angstvallig geheim. Of heeft de doorgaans goed ingevoerde showbizzsite TMZ gelijk en heten ze inderdaad Rumi en Sir Carter?

Lowlands

Nog een jubileum. De 25ste editie van Lowlands (18, 19, 20 augustus) belooft extra bijzonder te worden. Niet alleen vanwege de indrukwekkende line-up (Editors, Elbow, Mumford & Sons, Solange), maar Lowlands viert zijn verjaardag met een complete renovatie van het terrein. Zo krijgen de twee grootste podia van het festival, de Alpha- en de Bravotent, een nieuw uiterlijk. Een wijze beslissing nadat Lowlands vier jaar terug ineens zijn magie kwijtraakte na te lang teren op oud succes. Geen wonder dat het festival nu weer ver vooraf uitverkocht is.