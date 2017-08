Tv-maker Ivo Niehe wil verder als toneelschrijver

Het schrijven van een toneelvoorstelling is Ivo Niehe (71) goed bevallen. De tv-maker is van plan om ermee door te gaan.De volgende keer wil hij het zelfs zonder hulp doen.

,,Ik heb nu zin om nog een stuk te gaan schrijven en ik heb daar ook al een idee voor", aldus Ivo in de Volkskrant. ,,Want als het simpeler is dan dit, als je gewoon lekker een verhaal wilt vertellen over twee mensen die wat met elkaar willen in het leven, dan kan ik het nu denk ik ook wel alleen.''

Ivo debuteert komend theaterseizoen met Drs. Down, over een jongen met het syndroom van Down die wordt toegelaten tot een deftige, reguliere middelbare school. Hij schreef het script van de voorstelling na zijn interview met Pablo Pineda Ferrer. De inmiddels 42-jarige Pablo is hoogstwaarschijnlijk de enige in de wereld met het syndroom van Down, die erin geslaagd is een universitaire studie af te ronden.

Meer profiel

Nadat Ivo de eerste versie van het script had afgerond, kreeg hij hulp van de ervaren toneelschrijver Dick van den Heuvel. ,,Er is flink gehusseld met de volgorde en Dick heeft enkele scènes toegevoegd. Hij zei dat de personages meer profiel moesten krijgen", aldus de presentator. ,,Daar was ik zelf nooit opgekomen."