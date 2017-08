Tv-presentator Bruce Forsyth (89) overleden

Forsyth was een Engelse televisiepresentator en grappenmaker. Hij had een carrière van maar liefst 75 jaar. In 2012 benoemde Guinness World Records Bruce dan ook tot de man met de langste televisiecarrière.

Forsyth kreeg naamsbekendheid doordat hij de Engelse tv-show Sunday Night at the London Palladium presenteerde. Dat deed hij in de jaren '50. Bruce presenteerde daarna verschillende shows, waaronder The Generation Game, Play Your Cards Right, The Price Is Right en You Bet!.