U2 neemt videoclip op in Amsterdamse Gashouder

Alle bandleden – Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen – zijn aanwezig. De formatie landde halverwege de middag met zijn eigen vliegtuig op Schiphol. U2 is in ons land voor twee concerten in de Amsterdam morgen en overmorgen. Voor welk nummer de beelden bedoeld zijn is niet duidelijk. U2 is al enige tijd bezig met afmaken van het album Songs of Experience. Daarop komt in elk geval de song The Little Things That Give You Away, die de band deze dagen af en toe live speelt tijdens de Joshua Tree-tournee.