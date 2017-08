Usher ontkent onveilige seks met voluptueuze fan Quantasia Sharpton

'Martine Bijl met psychische klachten opgenomen in ziekenhuis'

12:07 Martine Bijl (69), die twee jaar geleden werd getroffen door een zware hersenbloeding en daar nog altijd van revalideert, zou met mentale klachten zijn opgenomen in een ziekenhuis in Blaricum. De voormalige Heel Holland Bakt-presentatrice zou last hebben van depressies die een gevolg zouden zijn van het noodlot dat haar in september 2015 trof.