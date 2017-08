Verbijstering over oeuvre-award voor 'icoon' Kendall Jenner (21)

Hoewel Kendall de afgelopen jaren talloze keren over de catwalk liep voor dure merken als Victoria's Secret en Chanel, ligt haar talent al langer onder vuur. Jenner zou vooral een aanwinst zijn voor bedrijven vanwege haar grote aantallen volgers op internet. Zo heeft ze 83,1 miljoen fans op Instagram en bijna 24 miljoen volgers op Twitter. Die komen dankzij Kendalls lucratieve klusjes met de merken in aanraking.



Kendall kreeg dit voorjaar nog veel kritiek op een reclame die ze maakte voor frisdrankreus Pepsi. Daarin was te zien hoe het model zich aansloot bij een protestmars in de straat waar ze een fotoshoot had. Het model gooide haar pruik weg, veegde haar lippenstift af en gaf onder veel gejoel een blikje cola aan een politieman.



Veel mensen vonden dat Pepsi misbruik maakte van de Black Lives Matter-beweging, die in opstand komt tegen politiegeweld. Het merk trok de commercial uiteindelijk in.