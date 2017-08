Verloofde Katja Schuurman: Ze gebruikt mijn auto als rijdende kliko

Volgens Van Noortwijk, zo vertelt hij openhartig in de jongste editie van Veronica Magazine, is zijn auto alleen vies als Katja erin heeft gereden. ,,Ze flikkert alles gewoon op de passagiersstoel en als die vol is op de achterbank.'' Katja's vriend heeft inmiddels een oplossing gevonden voor het hygiëneprobleem. ,,Ik ga binnenkort een nieuwe auto kopen en die mag zij dan niet meer lenen.''

In hetzelfde interview laat Van Noortwijk ook nog doorschemeren zich soms te ergeren aan de verzameldrift van zijn aanstaande vrouw die hij in 2015 ontmoette tijdens een etentje in een van zijn restaurants, Guts & Glory, in de hoofdstad. ,,Katja kan moeilijk dingen weggooien. Zo had ze nog een verzameling jaren negentigjurkjes. Dat vond ik helemaal niets dus die heb ik de deur uit gegooid.''