Vervolg op cultklassieker Labyrinth in de maak

Goed nieuws voor fans van Labyrinth. De beroemde cultfilm uit de jaren tachtig krijgt na ruim dertig jaar een vervolg. Fede Alvarez (Don’t Breathe) neemt de regie op zich. Het personage van Goblinkoning Jareth – destijds vertolkt door wijlen David Bowie – is uit de opvolger geschrapt, zo meldt The Guardian .

Labyrinth wordt gezien als een echte klassieker. De fantasyfilm – waarin veel wordt gezongen, met name door David Bowie - kwam uit in 1986. In eerste instantie deed hij niet zoveel maar de rolprent groeide later uit tot een ware culthit. Het verhaal draait om het meisje Sarah (vertolkt door Jennifer Connolly). Ze trekt door een toverwereld om haar broertje te bevrijden die in handen is gevallen van Jareth, de koning van de Goblins (David Bowie). Veel personages die Sarah tegenkomt, zijn een soort muppet-achtige figuren. De film, die ook wel wordt vergeleken met Alice in Wonderland, kent nog steeds een grote schare liefhebbers.

De Uruguayaanse filmmaker Alvarez is heel blij met zijn nieuwe klus. ,,Labyrinth zorgde ervoor dat ik verliefd werd op het maken van films. Ik vind het geweldig om een nieuwe generatie kennis te laten maken met deze film'', verklaarde hij.

Sequel

Er gingen al langer geruchten over een mogelijk remake. Vorig jaar ontkende Guardians of the Galaxy-scenarioschrijver Nicole Perlman overigens nog dat ze werkte aan een nieuwe versie van de film.

Fans moeten overigens wel geduld hebben. Alvarez – eerder verantwoordelijk voor de remake van horrorfilm Evil Dead - werkt nu nog aan The Girl in the Spider’s Web (Wat ons niet zal doden) , een sequel van de psychologische thriller The Girl with the Dragon Tattoo (Mannen die vrouwen haten). Deze release staat gepland voor oktober volgend jaar. Pas daarna gaat hij aan de slag met het vervolg van Labyrinth.