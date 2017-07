Vroegere tourbus The Kelly Family onder de hamer

The Kelly Family komt uit de VS, maar werd vanaf de jaren 70 beroemd in Europa. Vooral in Duitsland verwierven de langharige muzikanten in hun zelfgemaakte kledij een legendarische status. In de Duitse pers is dan ook veel aandacht voor de veiling. In Nederland waren David's Song (1979) en Fell in Love with an Alien (1997) de grootste hits van de band.