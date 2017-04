Vrouw van 'klushork' Mees boos op RTL4: Mijn man is autistisch

Femke Pruissen, de echtgenote van 'klushork' Mees, is boos op RTL4. Mees maakt massaal de tongen los met zijn extreem ondankbare houding in Help, Mijn Man Is Klusser. Volgens Femke verzweeg de omroep bewust te melden dat haar man autisme heeft. ,,Als mijn lieve Mees te veel prikkels krijgt, slaat hij volledig dicht.''

De vrouw van mopperkont Mees zegt RTL4 eerder deze week nog een bericht te hebben gestuurd met daarin het dringende verzoek toch vooral duidelijk te maken dat haar man een vorm van autisme heeft.

,,Tijdens de opnamen heb ik met presentator John Williams over de mentale toestand van mijn man gesproken. Merkwaardig dat zo'n belangrijk fragment op de snijtafel van het programma is verdwenen. Als het er wel in had gezeten was er niks aan de hand geweest en had Nederland een positiever beeld gehad van mijn man. Nu wordt hij onterecht in een kwaad daglicht gesteld'', vindt Femke.

,,Wat RTL4 heeft gedaan, is vervelend. Kennelijk zijn effect en kijkcijfers belangrijker dan de realiteit. Nu heb ik het gevoel dat de zender over onze rug aan het scoren is.'' RTL4 was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Quote Kennelijk zijn effect en kijkcijfers belangrijker dan de realiteit Femke Femke benadrukt dat er 'helemaal niets mis' is met haar man. ,,We zijn nog steeds gelukkig samen. Mees gaat alleen volledig op slot als hij wordt geconfronteerd met een overdosis prikkels. Dat laatste gebeurde toen het klusteam en John bij ons over de vloer kwamen. Toen iedereen weer weg was, keerde de rust terug en had ik mijn oude vertrouwde echtgenoot weer.''

Storm

Femke en Mees zijn boos op RTL4, maar nemen geen juridische stappen. ,,We hebben vooraf getekend dat ze alles hoe dan ook mochten uitzenden. Ik hoop dat deze negatieve storm snel overwaait. Ons gezin heeft rust nodig'', benadrukt Femke, die samen met Mees twee zoontjes van 10 en 7 jaar heeft en een dochtertje van 3. ,,Onze zoontjes hebben globaal dezelfde aandoening als Mees. Ook die mannetjes reageren anders op bepaalde situaties dan een doorsnee persoon.''

Het stel heeft een deel van de spullen die ze van RTL4 kregen, inmiddels via Marktplaats verkocht. Femke: ,,We hebben hun badmeubel van de muur gehaald en het exemplaar opgehangen, dat we al in de schuur hadden liggen. En we hebben een muur betegeld, die het klusteam had geverfd. Dat is handiger met twee zoontjes die aardig huis kunnen houden.''

Volledig scherm © screenshot RTL4 Mees Pruissen zelf wil onder geen beding reageren op de aflevering van Help, Mijn Man Is Klusser. ,,Daar wil ik helemaal niets over zeggen", klinkt het geïrriteerd door de telefoon. Een van zijn collega's wil wel iets kwijt over het 'explosieve karakter' van Mees. ,,Ik herken hem totaal niet", aldus Arend van der Pols van Van Der Pols Machineverhuur in Pernis. ,,Hij werkt al achttien jaar voor ons. Als collega's zijn we allemaal heel loyaal en ik ken Mees vooral als een echte vakman die zijn werk heel netjes uitvoert. Hij is nooit te laat.''

Eigen badkuip

Wat Arend vooral bizar vond, was het feit dat de spullen die Mees al in de schuur had staan voor de verbouwing, van RTL4 niet gebruikt mochten worden. ,,Hij had al een badkuip en andere spullen voor de badkamer. Maar ze moesten per se spullen aannemen van RTL, net zoals de accessoires in de badkamer. Dat moet het programma natuurlijk laten zien, dat snap ik ook wel, maar toch.'' Arend begrijpt dan ook maar al te goed dat zijn collega tijdens de uitzending opkwam voor zijn rechten. ,,Dat hij negatief wordt neergezet is vervelend, maar aan de andere kant: hij heeft zelf getekend om het te laten uitzenden."

Niet alleen Mees stond gisteravond en vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Ook het bedrijf waar hij werkzaam is kreeg het te verduren. Volgens Arend worden medewerkers op straat geconfronteerd met opgestoken middelvingers, en worden bedrijfswagens afgesneden. ,,Heel bizar dit.''

Volledig scherm Mees wil niet reageren op de uitzending. © screenshot RTL4

Volledig scherm In de aflevering van Help, Mijn Man Is Klusser was hij nog heel duidelijk. Zijn explosieve gedrag leverde veel reacties op. Onterecht, vindt zijn vrouw. © screenshot RTL4

Volledig scherm © screenshot RTL4