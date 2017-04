Wendy van Dijk zocht hulp tijdens depressie

KRO-NCRV schrapt onderdeel 'dik of zwanger'

17:08 In de satirische show Neem je zwemspullen mee wordt voortaan niet meer gevraagd of een vrouw dik of zwanger is. Het onderdeel uit het KRO-NCRV-programma zorgde voor grote ophef, waarna de omroep besloot het te schrappen. Dat maakte KRO-NCRV vandaag bekend.