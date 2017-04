Werkstraf voor vernieler van Hollywoodster Donald Trump

Kleine acteur Mini-Me in ziekenhuis voor al­co­hol­ver­sla­ving

7:40 De 81 centimeter grote Amerikaanse acteur-stuntman Verne Troyer (48) lijdt aan een alcoholverslaving. De kleinester, vooral bekend van zijn rol als Mini-Me in de Austin Powers-films, ligt daarom in een ziekenhuis in de San Fernando Valley in Californië.