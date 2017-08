Wietze gespot op politieboot en Kimberley neemt frisse duik

Wietze kleurt bij

Voormalig Qmusic-dj Wietze de Jager complimenteert de Amsterdamse politie met hun dienstbaarheid vandaag op het IJ. Wietze dreef rond met motorpech en werd daarna veilig op de kant afgeleverd met de politieboot.

Waakzaam & Dienstbaar. Vandaag vooral kennis gemaakt met het dienstbare deel. Na wat motorpech op het #ij nu bijkleuren op de politieboot. @lustellie #afslepen #neverletgojack #imonaboat Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Aug 2017 om 9:36 PDT

Jim op een kleedje met Vajen

Alleskunner Jim Bakkum zit midden in de voorbereidingen van de musical On Your Feet, waarin hij de rol van Emilio Estefan vertolkt. Vandaag dook hij de fotostudio in met tegenspeelster Vajen. De plaatjes werden geschoten door schrijfster en hobbyfotografe Heleen van Royen.

Shooten met lieve Vajen voor Wendy Magazine. Door fotograaf Heleen van Royen. Super leuk! Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Aug 2017 om 5:50 PDT

Kimberley in Noordwijk

Actrice Kimberley Klaver heeft op deze snikhete dag de strandkriebels en dook met hond en al de frisse Noordzee in. Storm houdt zijn mooie baasje, die gehuld ging in een strapless bikini, goed in de gaten.

Morning you All!😀 Smile cause summer is here.☀️💦 Swipe pic for more beachvibes.🏄‍♀️☀️🐬#zomerdagen #Nederland #zon #keepitcool #Noordzee #swim #dogonmyside 🐶🤘#Stormleertzwemmen 😍💦#beachdays ☀️☀️☀️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Aug 2017 om 1:29 PDT

Patrick verbrand

De Nederlandse presentator-acteur Patrick Martens (39) baalt als een stekker. Hij nam op vakantie een oude tube zonnebrandcrème (factor 50) mee, maar het spul bleek zijn lijf niet meer de noodzakelijke bescherming te geven. Verbrand in Spanje, baalt Patrick die met een pijnlijke blik op een selfie staat.

Ik denk dat mijn factor 50 zonnebrand over de datum is. #☀️ #fail #burnt #spain #factor50 Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Aug 2017 om 3:51 PDT

Andy met haar

Oud-voetballer Andy van der Meyde, tegenwooordig zo kaal als een biljartbal, denkt ietwat weemoedig terug aan de tijd dat hij nog haar had. Hij begon zijn haar te verliezen toen hij 19 of 20 jaar was. ,,Dat was toen ik bij Everton in Engeland speelde. Een kutperiode, aldus Andy.

Tanja traceert nepparfum

Actrice Tanja Jess en haar gezin vieren vakantie in Bulgarije en daar is lekkere luchtjes shoppen heel anders dan in Nederland. Ze trof een fles nep-Chanel met een opvallende misdruk aan. 'Blue de Chaml'.

Tja... beetje schamel 😥🤣 #Holdiay #Bulgaria #shopping Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Aug 2017 om 5:04 PDT

Eva zwaait dag uit met paaldansen

Actrice Eva van de Wijdeven besloot gisteren haar dag te beëindigen met een inspannende paaldanssessie. Op het programma stonden meerdere acrobatische bewegingen zoals (vrij vertaald) de Val, de Draaier, de Brandweerman en de Vuurvlieg. Eva vat haar paaldansavontuurtje als volgt samen: ,,Heel fijn de dag 'uitzwaaien'.

Drop Spin Fireman Butterfly...kortom heel fijn de dag 'uitzwaaien' #poledancefactory#paaldansen#bloedzweetenblaren#blazinbell @poledancefactoryamsterdam Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Aug 2017 om 12:26 PDT

Frans 'sneert' naar grote collega

Levensliedvertolker Frans Duijts heeft zijn wat zwaarlijvige collega, zanger Django Wagner, gefotografeerd toen hij in de maquette van een toren klom. ,,We hebben King Kong gevonden'', aldus Frans. Of Django de vergelijking met de beroemde filmaap kon waarderen? Zo te zien wel.

We hebben #kingkong gevonden! 😂😂😂😂 @djangowagnerofficial Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Aug 2017 om 8:43 PDT

Xess is verliefd

Xess Xava, het zoontje van Yolanthe en Wesley Sneijder, heeft zijn pasgeboren nichtje Céline overladen met kusjes. Céline is de dochter van Yo's oudere broer Chris en zijn echtgenote Cornelia.

Magical moment of a proud boy holding his little pretty cousin for the first time! ✨😍🤗 He couldn't stop kissing her.. Wow she's amazing! Our little princess Céline Cabau ❤️ ( daughter of my big brother Chris and his beautiful wife to be Cornelia ) #LoveTheThreeOfYouForEverAndEverAndAlways 💋💋💋 Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Aug 2017 om 13:46 PDT

Bauer knoeit op gebakken ei

Volkszanger Frans Bauer begon de dag met een grote grijns. Althans, een lachend gezichtje dat hij met ketchup op een gebakken ei knoeide. ,,De dag vrolijk beginnen is het halve werk'', aldus Bauer. We weten overigens nu ook hoe Frans zijn eitje graag heeft: wit en geel goed gemengd en aan twee kanten gebakken.

De dag vrolijk beginnen is het halve werk!!! Goeiemogge !!! Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Aug 2017 om 23:04 PDT

Jeroen gaat het proberen

Jeroen van der Boom wil proberen mee te doen aan de Evers Staat Op Run! op 9 september. Geen slopende afstand, maar een relaxte route van 5,38 kilometer door het Amsterdam Science Park. Of de zanger die afstand gaat halen weet hij nog niet. ,,Dat laat ik vrijdag weten'', puft hij in een Instagramfilmpje. De opbrengst van de loop gaat volledig naar het Ronald McDonald Kinderfonds.

@eversstaatop go!!' Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Aug 2017 om 0:41 PDT

Pauline geniet van haar baby

Pauline Wingelaar (30), die negen jaar geleden nationale roem vergaarde dankzij de RTL-realityserie Echte Gooische Meisjes, is superblij met haar veel te vroeg geboren kindje. Begin juli beviel ze in de Italiaanse stad Lucca, zeven weken eerder dan gepland, van zoontje Diederik. Het jongetje werd onlangs per ambulance vanuit Italië naar Nederland gebracht. Pauline is getrouwd met Harmen Bisschop van Tuinen. Samen hebben ze al een zoontje: Reinier (2015).

Amanda toont eigen badpakje

Amanda Balk (29), de ex-vriendin van dj Afrojack, is in een van haar eigen, zelf ontworpen badpakken aan het chillen in een zonnig oord. Dat doet ze samen met dochtertje Vegas (5) en natuurlijk een frisse dorstlesser. De vader van het meisje is Afrojack.

🍹🍹 Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Aug 2017 om 1:57 PDT

Miss Montreal heeft liever een pilsje

Miss Montreal (Sanne Hans) maakte vanmorgen een zogenoemde bedselfie waarop ze te zien is met een flinke mok koffie of thee in de hand. Het opschrift van de drinkbeker is veelzeggend: I wish this was a beer. Sanne is momenteel bezig met een nieuw seizoen van The Voice of Holland. Vandaag is het de derde dag van de blind auditions.

Goedemorgen 😂 Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Aug 2017 om 23:52 PDT

Even snel wassen en föhnen! Vandaag dag #3 opnames #TVOH Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Aug 2017 om 0:28 PDT

Georgina's huisspin

Georgina Verbaan is zeer waarschijnlijk niet bang voor spinnen. Op haar vakantieadres kwam ze een grote tegen die ze gelijk maar een naam gaf: Enrique. ,,Hij is een spin en abseilt graag in badkamers'', aldus Georgina. Haar volgers vinden Verbaans huisgenoot doodeng. Of Enrique nog steeds in leven is, is onbekend.