Winonah is bikiniready en Berget drinkt geen druppel cola

Winonahs zomer

Voetbalvrouw Winonah de Jong showt vanaf Ibiza haar bikinibody. ,,Summer'', schrijft ze droogjes bij een zonnige foto waarop ze een zwart-zalmroze setje draagt.

Geen druppel voor Berget

Souldiva Berget Lewis kickt momenteel af van haar suikerverslaving cola. ,,Ik heb mezelf aangeleerd het te drinken als ik dorst heb'', aldus La Lewis eerder. Haar status vandaag: nog geen druppel cola gedronken. En daar is ze trots op!

Karaokekoning Roan

De familie Kuyt heeft deze zomer gekozen voor vakantiebestemming Aruba. Daar blijkt Roan Kuyt een verborgen talent te hebben: hij is, zo concludeert zijn wereldberoemde vader Dirk, een kei in karaoke. Watch and learn.

Ellemieke: Let's go hiking

Ellemieke Vermolen is met haar gezin op Ibiza, waar ze niet per se de hele dag bij het zwembad ligt. Bij een kort filmpje waarin de zoons van haar man Sergio Herman over rotsen klauteren, spreekt de blondine van een speciaal plekje op het Spaanse eiland.

Hoera voor Kate

Het gezin van mediamagnaat Reinout Oerlemans en zijn vrouw Danielle viert vandaag in een zonovergoten vakantieoord met feesthoedjes en duikbrillen op dat jongste dochter Kate 8 jaar is geworden. Het stel heeft ook nog dochter Fiene (13) en zoons Benjamin (11) en Thijmen (16).

Zwaar ontbijtje voor Frans

Frans Bauer worstelt al jaren met zijn gewicht en ook op dit moment strijdt hij weer tegen de overtollige kilootjes. Maar dat lukt lang niet elke dag. Vanmorgen werkte hij als ontbijt dit rijk belegde broodje naar binnen. Helemaal top, vindt de zanger annex beroepsjojo.

Welterusten met Verona

Voormalig topturnster Verona van de Leur (31) heeft de ongelijke brug, trampolines en andere gymtoestellen vaarwel gezegd en maakt tegenwoordig carrière als sexy bikinimodel. Dat doet ze overigens met een knipoog. Bij een verse foto schrijft ze, vertaald: 'Slaap lekker, mooie dromen. Misschien helpt dit.' Jammer voor Verona levert dat haar weinig reacties op.

Nona laat zich kortwieken

Nona Mooij, de dochter van zangeres en presentatrice Angela Groothuizen, heeft vandaag de schaar en tondeuse in haar lange lokken laten zetten. ,,Mijn kindeke was er klaar mee'', omschrijft Angela het gevoel van haar dochter.

Sylvie zwoegt zich de week in

Aanstaande bruid Sylvie Meis (39) begint de week met een bezoekje aan de sportschool. Voor de spiegel en een loopband aldaar ging de presentatrice natuurlijk even op de foto met zichzelf. En dat leverde selfie numero zoveel op.

Froukje heeft slaapvouwen

Froukje de Both geeft het eerlijk toe: buiten haar tv-werk om draagt ze lang niet altijd make-up. Vandaag ging ze zonder opsmuk en met een slaapvouw in haar gezicht naar de sportschool. ,,Los van ons Instaleven hebben wij vrouwen ook een normaal leven'', stelt ze bij een veelzeggende Instagramfoto.

Topless Fajah

Fajah Lourens komt vandaag met een zonnig toplessfotootje waarmee ze wat aandacht hoopt te genereren voor haar killerbodyboeken en -trainingen. ,,Wat een goddelijke billen'', reageert iemand.

Jarige Miljuschka gaat er voor

Tv-kok Miljuschka Witzenhausen blaast vandaag 32 kaarsjes uit, maar nog belangrijker is dat ze van plan is de hele taart op te eten. ,,Its my birthday and I will eat the whole damn cake.''

Mart blik terug

Ook de Nederlandse couturier Mart Visser (49) is vandaag jarig. Om zijn leeftijd te benadrukken komt hij met een foto van zichzelf: genomen toen hij in de eerste klas van de basisschool in Sleewijk zat.