Yolanthe volgt Wesley naar Nice

Op Ibiza waar Yolanthe werd geboren, is drie jaar gewerkt aan de renovatie van hun villa waar zij als kind opgroeide. Het is het 'enige echte huis dat echt van ons is', liet zij optekenen. Haar werkzaamheden voor de loungeclub en de relatief korte vliegafstand naar Nice (anderhalf uur) betekenen echter niet dat zij nu al permanent op het eiland gaat wonen. Ook zij kiest voor de Cote d'Azur.

Minder stress

,,Uiteraard gaat zij met haar man mee”, stelt haar manager Xenia Kasper, ,,ze heeft met hem in Istanboel gewoond, in Milaan en in Madrid. Ik vind dat niet meer dan normaal.” De verhuizing zal minder stress opleveren dan vier jaar geleden. Toen speelde Sneijder bij Inter Milaan, tekende hij op het laatste moment bij Galatasaray en moest Yolanthe in een mum van tijd actie ondernemen. ,,Die hele verhuizing ging allemaal in een kleine zeven uur tijd! Pittig, omdat Milaan echt ons thuis was”, vertelde de presentatrice destijds. ,,Zo halsoverkop vertrekken was dus slikken. Het blijft onwerkelijk als je hoort: We zijn eruit en over een paar uur verhuizen we.”