YouTubers: OG3NE zeker geen winnaar Songfestival

video'sMeidentrio OG3NE kan zich zeer waarschijnlijk opmaken voor een optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in de Oekraïense stad Kiev. Dat kan worden afgeleid uit de populariteit van hun retroballade Lights and Shadows op filmkanaal YouTube. De clip van de tweelingzussen Amy en Shelley (21) en Lisa Vol (22) staat momenteel op plek 12 in de lijst van best bekeken video's van alle 43 ESF-deelnemers.

Inmiddels hebben circa 1.084.287 mensen op YouTube naar het nummer van OG3NE gekeken en geluisterd: in dit geval de officiële ESF-beelden. De twaalfde positie die de dames nu bekleden in de rangorde is wel een lichte terugval ten opzichte van vorige week. Toen stond de video van het trio namelijk nog op 8 in de top 10. Amy, Shelley en Lisa treden in Kiev voor de eerste keer op tijdens de tweede halve finale op donderdag 11 mei. Ze zijn die avond de zevende act. Van alle negentien landen die in deze voorronde staan mogen er tien door naar de finale op zaterdag 13 mei. Afgaande op de YouTube-clicks van Lights and Shadows zal het meerstemmig zingende drietal op een 6e positie eindigen in de voorronde. Dit betekent dat de zussen door mogen naar de finale. Maar de kans dat ze winnen is volgens de YouTubers klein.

Oekraïne

De populariteit van de ESF-inzendingen op YouTube geeft slechts een globaal beeld van hoe het straks in Kiev echt zal gaan, omdat het aantal kijkers naar een nummer nog niks zegt over de waardering daarvoor. Zo scoort Lights and Shadows 12.649 positieve beoordelingen (duimpjes omhoog) en 2.167 negatieve reacties. Vorig jaar scoorde zangeres Jamala uit Oekraïne met het nummer 1944 erg matig op het filmkanaal. Ze stond vooraf op plek 20 in de lijst van best bekeken festivalvideo's, maar won uiteindelijk het Eurovisie Songfestival. De huidige, best hoge YouTubepositie van OG3NE zegt dus weinig: ze kunnen nog altijd sneuvelen in de tweede halve finale of in de finale veel hoger dan verwacht eindigen.

Een felbegeerde eerste plek zit er volgens de YouTubers absoluut niet in voor Amy, Shelley en Lisa. En als het aan internationale wedkantoren ligt zullen de drie matig gaan scoren. Op de website Unibet komt OG3NE niet verder dan een 15e plek. En op Oddschecker, een verzamelplatform van internationale bookmakers, staat het trio zelfs op de 26e plaats: allerlaatste tijdens de grote finale. Daaraan doen de 20 winnaars van de voorrondes mee plus Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Engeland. Die vijf landen doen hoe dan ook aan de finale mee, omdat ze het ESF financieel ondersteunen. Ook het winnende land van vorig jaar (Oekraïne) staat in de eindshow, waarmee het aantal finale-acts uitkomt op 26.

De favorieten voor het Eurovisie Songfestival 2017

Afgaande op de actuele YouTubegetallen gaat de Italiaan Francesco Gabbani met het nummer Occidentali's Karma het ESF 2017 met het grootste gemak winnen. Zijn clip trok op het filmkanaal al bijna 6 miljoen kijkers. Op de 2e plek staat Zweden met I Can't Go On van Robin Bengtsson (2,2 miljoen), Blanche uit België op 3 (2,1 miljoen), op 4 Rusland met rolstoelzangeres Julia Samoylova (1,7 miljoen), op 5 Bulgarije (1,6 miljoen), Macedonië op 6 (1,5 miljoen), Servië op 7 (1,4 miljoen), Frankrijk op 8 (1,25 miljoen), San Marino op 9 (1,24 miljoen) en op plek 10 Australië met 1,18 miljoen). De top 10 is bij de wedkantoren ongeveer gelijk aan die op YouTube. In alle gevallen zijn er eerste drie plekken voor Italië (winnaar) en vervolgens Zweden (2) en België (2).

Bekijk hieronder de ESF-top 10 op basis van YouTube-clicks.

1. Italië

2. Zweden

3. België

4. Rusland

5. Bulgarije

6. Macedonië

7. Servië

8. Frankrijk

9. San Marino