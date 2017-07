Ze noemden haar 'monster, nu wil Evita de nieuwe Miss Universe worden

Bløf op Concert at Sea: ik zou dit nog jaren kunnen doen

1 juli Als het aan de Zeeuwse band Bløf ligt, gaan ze nog jaren door met optreden bij Concert at Sea. De band had vandaag een optreden in de AD-tent. Het is de twaalfde keer dat ze op het festival staan. ,,Maar ik kan dit in de lengte van jaren nog doen", vertelt bandlid Norman Bonnink.