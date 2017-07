Zomercliffhanger GTST eist een leven, maar van wie?

Vlak na de cliffhanger verschijnt oudgediende Jef Alberts (Bartho Braat) plots in beeld. Hij verliet Meerdijk - en dus ook de soap - in 2016 om een wijnboerderij te beginnen in Frankrijk. Een tijdelijke comeback van het geliefde karakter lijkt op komst, maar veel goeds brengt hij niet. Op het landgoed krijgt Jef namelijk een vervelend telefoontje. ,,Wanneer is de begrafenis?” vraagt hij.



Deze kleine teaser van komend seizoen sluit de spectaculaire slotaflevering af. Traditiegetrouw komen alle verhaallijnen in de soap vlak voor de zomer tot een hoogtepunt. En deze keer met een revival van de cliffhanger uit seizoen 14. In die seizoensafsluiter moesten ook diverse hoofdpersonen vechten voor hun leven toen er brand uitbrak in de kelder van loungebar Scala, waar boven net een feestje was van verschillende Meerdijkers. Het leidde tot de dood van enkele gezichtsbepalende karakters.



Ook nu is een vlammenzee het epicentrum van de zomercliff. Nadat een undercoveractie van Rik de Jong om voormalig draaideurcrimineel Jos Uylenberg definitief achter slot en grendel te krijgen helemaal de mist in is gegaan, moeten hij en Bing Mauricius vrezen voor hun leven. Uylenberg wil echter ook rechercheur Aysen Baydar uit de weg ruimen en laat daarom café en tevens buurthuis Boks in brand steken. Iets wat grote gevolgen heeft voor diverse andere karakters, die daar massaal aanwezig zijn.