Zomergasten met Van der Laan best bekeken

VMA Awards 2017: politiek beladen spektakel

8:49 De Amerikaanse rapper Kendrick Lamar is een van de grote winnaars van de Video Music Awards (VMA's) van muziekzender MTV. Lamar was genomineerd voor acht prijzen en won er vannacht uiteindelijk zes, waaronder die van 'video van het jaar'. Een andere belangrijke prijs, voor 'beste popvideo', ging naar de Amerikaanse meidengroep Fifth Harmony met het nummer Down. De Brit Ed Sheeran werd verkozen tot 'artiest van het jaar'.