Zussen Prince ruziën over zijn lievelingskleur: paars of oranje

Iedereen ging er altijd vanuit dat Prince’ lievelingskleur paars was, omdat hij dat vaak droeg en vanwege zijn hit Purple Rain. De zanger had zelfs de bijnaam The Purple One. Nadat zus Tyka had gezegd dat Prince eigenlijk meer van oranje hield, wilde halfzus Sharon Nelson dat donderdagnacht even rechtzetten: ,,Paars was en is Prince’ kleur.”



De verwarring ontstond na een interview vorige week maandag waarin zus Tyka vertelde over een tentoonstelling. ,,Het pronkstuk is de oranje gitaar. Het is gek, want mensen associëren de kleur paars altijd met Prince, maar eigenlijk was zijn lievelingskleur oranje”, zo schrijft de London Evening Standard. Tyka is Prince’ enige volle zus en is samen met vijf halfzussen en –broers erfgenaam van de popster.