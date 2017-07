Zwarte Cross: festival met een grote glimlach

Dat een festival tegenwoordig veel meer is dan een weiland met een podium en een bierpomp hadden de organisatoren van Zwarte Cross al heel vroeg begrepen. Geheel in tegenspraak met het imago van modderparadijs opende er jaren geleden al een echte glamping. Toepasselijk 'Grasnapolsky' geheten biedt het luxe kampeerterrein royale tenten. Mét bed en zelfs een bubbelbad.



Ook wat betreft de decoratie kan de Cross de concurrentie met Best Kept Secret of Down the Rabbit Hole met gemak aan. Elk grasveldje is anders en overal proef je de vrolijke instelling van de door muzikant Gijs Jolink geleide organisatie, die zichzelf vooral niet te serieus neemt. Hetzelfde wordt verwacht van bezoekende journalisten die zich kunnen melden onder het spandoek 'paparazzi en andere klaplopers'. Een grote glimlach verbindt zo alle bezoekers van het festijn dat Tante Rikie - de tijdens de eerste edities van de motorcross over geluidsoverlast klagende buurvrouw - inmiddels tot officieuze festivaldirectrice annex mascotte heeft verheven.