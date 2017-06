Geboorte Mini bij VDL Nedcar is kunststuk

BORN - Iedereen kan op afspraak komen kijken hoe in Born het wonder van VDL Nedcar vorm heeft gekregen. Een rondrit langs veren van een emoe en robots die menselijke hulp inschakelen.

Kijk. Daar komt het portier van de Mini voor meneer Jansen uit Kuala Lumpur, zegt onze gids op het treintje door de fabriek van VDL Nedcar in Born. Op een etage boven de productievloer bewegen autodeuren in allerlei kleuren zich voort in een carrousel. Het portier is een van de laatste onderdelen in de montage van de nieuwe auto van ‘Jansen’. Het moet precies op het juiste moment arriveren.

Het is een indrukwekkend gezicht, de productie van de Mini’s. Vooral de logistiek van het proces, vanaf de rollen staal die binnenkomen tot en met de eindcontrole na de productie van de auto. Honderden leveranciers komen er aan te pas. Een auto bestaat uit zo’n 5000 onderdelen. De verschillende modellen lopen door elkaar heen op de productielijn. Elke minuut rolt er een auto van de band. In het proces dat daar aan vooraf gaat, moet alles kloppen.

Rondleiding

VDL Nedcar biedt sinds mei weer de mogelijkheid voor een fabrieksrondleiding. De Limburgse autofabriek van de Eindhovense VDL Groep staat stevig op zijn benen. Wim van der Leegte heeft in Born een nieuw hoofdstuk geschreven. Sinds de start in 1967 zijn daar 5 miljoen auto’s geproduceerd. Honderdduizenden DAF’s in eerste instantie. Later miljoenen Volvo’s en Mitsubsihi’s. Na een serie Smarts is het nu de beurt aan Mini’s, en – vanaf de zomer – BMW’s.

Het zijn nu zo’n 700 tot 800 auto’s per dag. Minder weliswaar dan de 1200 per dag tijdens de hoogtijdagen, maar toch. Wim van der Leegte begon in Born met 1200 man. Nu staan er al weer zo’n 5500 medewerkers op de loonlijst.

Het duurt een tijd voordat je die ziet in de fabriek. In de eerste fases van het productieproces komen ze weinig voor. De rollen staal gaan in grote persen. De onderdelen worden geautomatiseerd geproduceerd. Van de pershal gaan ze naar de ‘bodyshop’, de afdeling waar het metalen karkas wordt samengesteld.

Robots spelen daarin de hoofdrol. Zwoegen met een grote lastang voor medewerkers zoals vroeger is niet meer nodig. De lasrobot maakt zijn voorgeprogrammeerde bewegingen. Nadenken kan hij ook. Tot op zekere hoogte dan. Als de robot een probleem ziet aankomen, signaleert hij dat en wordt menselijke hulp ingeschakeld.

VDL Nedcar heeft zo’n 1600 robots in bedrijf. Op sommige productie-eilanden voeren ze alleen de heerschappij. Zoals in de lakstraat. Hulp komt daar van een vreemde vogel. Veren van een emoe worden om hun antistatische eigenschappen ingezet om de auto stofvrij te poetsen voordat hij wordt gespoten. VDL Nedcar laat de veren er speciaal voor uit Australië komen.

Mensenwerk is vooral de montage aan de 2 kilometer lange hoofdproductielijn. Een robot tilt de stoel in de Mini van ‘Jansen’. Dat kan hij wel. Maar voor het fijne werk van de montage zijn mensenhanden nodig. Medewerkers zijn onderverdeeld in taakgroepen. Bijvoorbeeld voor kabelbomen, een wirwar aan elektronicadraden met wel 2000 contactpunten voor de ongeveer 2500 minicomputertjes die een Mini laten doen wat hij moet doen. Ook remleidingen, airbags, isolatiemateriaal en wat al niet meer hebben hun eigen taakgroep.

Huwelijkspunt

We komen aan bij het ‘huwelijkspunt’. Daar worden de motor en het Mini-onderstel verenigd. Die motor is uiteraard van BMW, de opdrachtgever voor de bouw van de Mini’s. Het om de minuut terugkerende ceremonieel is van symbolische betekenis voor de prille maar voorlopig toch succesvolle verbintenis tussen BMW en VDL Nedcar.

Bij de eindcontrole laten ze de lampen branden en klinkt de claxon. De Mini van 'Jansen' is klaar. Nu nog even afleveren aan de andere kant van de wereld.