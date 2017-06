VDL Helmond stapt ook in waterstoftruck

Binnen drie jaar moeten testritten worden afgelegd met een truck van VDL die is uitgerust met een brandstofcel die waterstof en zuurstof omzet in stroom.

WaterstofNet

VDL is een van de partners in een Europees subsidieproject dat wordt geleid door WaterstofNet. Deze Vlaamse organisatie realiseert waterstofprojecten zowel in Vlaanderen als in Nederland. WaterstofNet is ook in Helmond vertegenwoordigd waar het eigenaar is van een tankstation voor waterstof op de High Tech Automotive Campus.

VDL ontwikkelt een waterstoftruck net als de elektrische variant op basis van een DAF-vrachtwagen, stelt een VDL-woordvoerder.

Waterstof wordt naast batterijen gezien als een van de meest veelbelovende technologieën voor schoon vervoer.

Truck

Verschil met de elektrische truck van VDL die snel op de markt zou moeten komen is dat het in geval van de waterstofvrachtwagen gaat om een demonstratieproject. De deelnemers moeten in praktijksituaties de mogelijkheden van een waterstoftruck laten zien. Testen zullen op zes locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk worden uitgevoerd, vertelt projectmanager Wouter van der Laak van WaterstofNet. Waar en wanneer dat gebeurt, moet nog worden bepaald. Volgend jaar zal de waterstoftruck volgens Van der Laak zijn eerste rit maken. Onder de partijen zich hebben aangemeld voor deelname aan de test is afvalbeheerder Cure die actief is in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. In België is de van de supermarkten bekende Colruyt Groep een deelnemer.

Twee waterstofbussen van VDL rijden sinds vorige maand op proef in de dienstregeling van Hermes. VDL bouwde daarvoor twee Phileas-bussen die in Amsterdam dienst deden om voor gebruik van waterstof. Ook dat is een demonstratieproject, met subsidies van in dat geval rijk en provincie.

Subsidie

Voor het Europese project 'H2share' is een subsidiecontract getekend met een bijdrage van bijna 1,7 miljoen, zegt projectmanager Van der Laak van WaterstofNet. Deelnemende bedrijven bekostigen de overige ruim 1,8 miljoen euro. Naast VDL Enabling Transport Solutions in Eindhoven is het Duitse bedrijf Wystrach bij het project betrokken. Wystrach zal een mobiel tankstation voor waterstof ontwikkelen.