VDL in wachtkamer voor New York Wheel

EINDHOVEN - Het is even afwachten voor VDL en andere regionale bedrijven die een opdracht hadden voor werk aan het New York Wheel. De vraag is of ze hun opdracht alsnog kunnen uitvoeren nu zich een nieuwe, Amerikaanse hoofdaannemer aandient.

,,New York Wheel is in gevorderde onderhandelingen met American Bridge Company om de bouw over te nemen en te completeren", laat een woordvoerster van het project in New York weten.

Capsules

Half juli werd bekend dat de ontwikkelaar van het project het contract met de Nederlandse hoofdaannemer Mammoet-Starneth had beëindigd. De bouw van het 190 meter hoge reuzenrad op Staten Island had forse vertraging opgelopen. De bouwkosten verdubbelden.

VDL had als onderaannemer van Mammoet-Starneth een order van 20 miljoen euro ontvangen voor de productie van 36 capsules voor het rad. Behalve VDL hadden ook Philips Lighting en WVH Gevelprojecten in Oirschot Mammoet als klant. Philips zou 200.000 ledlampen leveren en WVH gevels voor de machinekamers.

VDL maakte eerder deze maand bekend het werk voor het rad te hebben stilgelegd. Het was begonnen met de productie van onderdelen voor de capsules. VDL is nu met Mammoet-Starneth in gesprek over de afwikkeling van de opdracht, zegt een woordvoerder. VDL hoopt nog steeds het werk te kunnen voltooien, maar het concern praat (nog) niet met American Bridge.

Nieuwe oplevertermijn

De Amerikanen bouwden eerder een reuzenrad in Las Vegas. De bouw van de capsules is daar verzorgd door het eveneens Amerikaanse concern Leitner-Poma of America samen met zijn Franse dochterbedrijf Sigma Cabins. Het Londense reuzenrad London Eye is eveneens voorzien van door Sigma ontworpen capsules.