VDL kiest DAF voor e-truck

VDL liet tot nu toe in het midden met welke truckfabrikant het in zee zou gaan. De Eindhovense bedrijvengroep is als toeleverancier kind aan huis bij meerdere vrachtwagenbouwers.

VDL bevestigt nu dat DAF 'leverancier wordt van het basisvoertuig' van zijn elektrische truck. VDL's bedrijf Enabling Transport Solutions ontwikkelt de aandrijflijn met elektromotor en batterijen.

DAF

DAF zelf stort zich nog niet op de markt voor elektrische trucks. ,,We hebben eigen programma's voor onderzoek en ontwikkeling als het gaat om elektrische aandrijving van trucks. We willen klaar zijn voor marktintroductie zodra een marktvraag van serieuze omvang bestaat", laat een woordvoerder weten.

DAF acht die vraag nu nog te beperkt, ook voor de categorie trucks voor distributie in binnensteden waar VDL zich op richt.

De Eindhovense vrachtwagenfabrikant werkt ook verder aan de ontwikkeling van de hybride technologie, met een combinatie van een elektromotor en een dieselmotor. De dure, grote en zware accu's en de beperkte actieradius maken volledig elektrisch vervoer zeker voor de lange afstand op dit moment onrendabel, meent DAF.

VDL neemt de vernieuwde middelzware 40 tons DAF CF Truck als uitgangspunt. DAF neemt na de zomer deze sterk gewijzigde voertuigen in productie.

Capaciteit

VDL stelde eerder de presentatie van zijn elektrische truck uit tot het 'tweede of derde kwartaal dit jaar', zo maakte VDL-topman Willem van der Leegte bekend in maart. Nu is sprake van mogelijk eind dit jaar.