Omstreden Eritrese conferentie in Koningshof Veldhoven

Steeds minder leerlingen op middelbaar onderwijs en basisscholen in de regio

11 april EINDHOVEN/HELMOND - Veel scholen in de regio tellen steeds minder leerlingen. Op zowel de meeste middelbare- als basisscholen zitten dit schooljaar minder leerlingen dan het jaar ervoor. Vooral in Cranendonck is een forse afname van het aantal leerlingen te zien nadat het AZC in Budel-Dorplein - waar veel schoolkinderen vandaan kwamen - dichtging.