Docent Ruud Thelosen uit Waalre wil een economie met rechtvaardige verdeling

„Het vrije kapitalisme leidt tot een concentratie van geld en macht bij een kleine groep ondernemers. Voedsel en middelen zijn zeer ongelijk verdeeld." Om dat te veranderen, pleit de docent in zijn boek Solidaire Economie voor een vorm van economie waarbij bedrijven niet het eigendom zijn van particulieren (kapitalisme) of van de staat (communisme). In zijn ideale wereld zijn bedrijven gemeenschappelijk eigendom van coöperaties, stichtingen of verenigingen.

Het gedachtegoed van Thelosen is terug te brengen op de uitgangspunten van Rudolf Steiner. De grondlegger van de antroposofie zag de maatschappij als een sociale driegeleding: het culturele of geestesleven (onderwijs en wetenschap), het rechtsleven (sociale structuren) en het economische leven (banken, bedrijven, handel). Deze drie gebieden zouden volgens Steiner onafhankelijk, zonder inmenging van elkaar moeten bestaan in de samenleving. „Hij baseerde dit op de idealen van de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid, broederschap", legt Thelosen uit. „Idealen die volgens hem pas begrepen kunnen worden wanneer ze worden nagestreefd in een eigen werksfeer. Vrijheid in het culturele of geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in de economie." „Broederschap of solidariteit zou hét leidmotief moeten zijn in het economisch verkeer", benadrukt Thelosen. „Terwijl daar nu het misplaatste idee leeft dat het gaat om vrijheid. Vrij ondernemerschap, vrije concurrentie en vrije marktwerking. Maar dat is puur gericht op winst en houdt geen rekening met een duurzame toekomst. Dat moet echt veranderen."