'Verbied zwaar transport op overwegen'

Meldkamer ambulance loopt leeg door sluiting in Tilburg en Middelburg

18 april BERGEN OP ZOOM/TILBURG - De ambulancemeldkamer in Midden- en West-Brabant moet steeds meer moeite doen om niet onder de werkdruk te bezwijken. Oorzaak: vaste krachten vertrekken omdat ze geen zin hebben om te gaan werken in de nieuwe meldkamer te gaan werken. Locaties in Tilburg en Middelburg gaan sluiten en worden gebundeld in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom.