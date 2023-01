Winter Festival Bergeijk beroofd van spullen

Overval Vestdijk Eindhoven komt ‘gewetenlo­ze en laffe’ man (31) op drie jaar cel te staan

EINDHOVEN - ‘Zeer verwerpelijk, gewetenloos en laf.’ De rechtbank in Den Bosch is niet mild over een man die met een babbeltruc bij ouderen binnenkwam - onder meer op de Vestdijk - en spullen weghaalde. Hij krijgt drie jaar cel.

14 december