18-jarige gaat er met 200 km p/u vandoor bij achtervolging, aangehouden in Moerdijk

De jonge automobilist haalde rond 22.20 uur agenten in een onherkenbaar politieauto rechts in op de A17 bij de afslag Borchwerf. De agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar in plaats van te stoppen gaf hij flink gas. Met ruim 200 kilometer per uur reed hij over de A17 en nam de afslag Zevenbergschen Hoek.