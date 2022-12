Bevroren dode man in vijver in Huisseling is vermoedelijk vermiste (41) uit Ravenstein

Groep jongeren trapt zomaar man in elkaar in Boxtel, politie zoekt vechtersba­zen

BOXTEL - Als een troep hyena’s is een groep jongeren afgelopen zomer zomaar op een man gedoken in Boxtel. Het slachtoffer werd overal geschopt en geslagen en bleef zwaar afgetuigd achter. Een halfjaar later is de politie nog altijd op zoek naar de daders.

12 december