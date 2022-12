Gewonde bij frontale botsing in Nistelrode, auto belandt op z’n kant

Tweetal dumpte meer dan honderd vuilniszak­ken, onder meer in Goirle en op Landgoed De Utrecht

GOIRLE/HILVARENBEEK/LAGE MIERDE - Een man en een vrouw die eind oktober meer dan honderd afvalzakken dumpten in onder meer Goirle en op Landgoed De Utrecht hebben zich gemeld bij de politie. Dat meldt een woordvoerder van Samen Sterk in Brabant (SSiB), die verantwoordelijk zijn voor handhaving in de natuur. Boa's riepen het tweetal al op zich te melden, nadat ze hun persoonlijke gegevens in de afvalzakken vonden.

16 december