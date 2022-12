Politie doet grote vuurwerkvangst in Waalwijk: honderden illegale cobra's in beslag genomen

Video Beelden tonen harde klap in Helmond: Sam (14) wonder boven wonder niet ernstig gewond

HELMOND - Een 14-jarige scholier uit Helmond heeft woensdag een engeltje op zijn schouder gehad. De jongen werd even voor 08.00 uur op hoge snelheid geschept door een auto, maar liep daarbij geen ernstige verwondingen op. Beelden van de crash maken duidelijk dat dat een klein wonder is. De betrokken bestuurder is spoorloos.

30 november