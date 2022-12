Scooterrijder laat man uit Oss (63) met hoofdwond en gebroken been achter na aanrijding

met video Traumaheli­kop­ter landt in Geertrui­den­berg voor aangereden fietser

GEERTRUIDENBERG - Hulpverleners zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in groten getale naar de Glacisstraat in Geertruidenberg gekomen voor een aangereden fietser. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

