Twee vrouwen gewond door botsing op paal in Breda, vermoedelijk alcohol in het spel

Helmonder (19) zag filmpje op YouTube en kwam zo op idee om een overval te plegen

HELMOND - Een Helmonder die in maart de Kruidvat-vestiging in het Helmondse winkelcentrum Brouwhorst heeft overvallen, hoeft niet terug de cel in. Hij zat al 32 dagen vast. De man moet zich van de rechtbank wel laten begeleiden.

19 december