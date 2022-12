Verdacht vat gevonden in Dorst, onbekende vloeistof in sloot gelekt

met video Brand in gymzaal van Reeshof College in Tilburg geblust, leerlingen zonder spullen naar huis

TILBURG - Vierhonderd leerlingen hebben dinsdagmiddag het Reeshof College moeten verlaten nadat er een brand was uitgebroken in een kleedkamer van de gymzaal. In de school hing daarna lange tijd dikke, zwarte rook. Geruchten dat er vuurwerk is afgestoken in het pand, worden nog niet bevestigd.

13 december