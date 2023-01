Voorwiel van fiets breekt af bij ongeval in Rucphen

Veghelse groothan­del Sligro zette in 2022 meer om dan voor corona

VEGHEL - Groothandel Sligro heeft in het afgelopen jaar meer verkocht dan in de periode voor de coronacrisis. De omzet van de Veghelse keten lag zo’n 1 procent hoger. Maar dat was ook het gevolg van de hogere prijzen door de inflatie. Sligro’s omzet bedroeg in 2022 een kleine 2,5 miljard euro.

4 januari