Vrachtwagencabine verwoest door brand in Breda

Bestenaar (50) moet maand de cel in voor ontucht met stiefdoch­ter

BEST - Omdat hij ontucht pleegde met zijn stiefdochter, krijgt een 50-jarige man uit Best van de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Tegen hem was zes maanden cel geëist.

9 december