Vrouw (25) gepakt voor dreigen met mes in supermarkt in Etten-leur, vroeg man haar boodschappen te betalen

Update + Video Uitslaande woning­brand in Helenaveen onder controle

HELENAVEEN - En woning aan de Rector Nuijtstraat in Helenaveen is woensdagavond getroffen door een brand. De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker uit. Rond 20.00 uur werd het sein brand meester gegeven en was het vuur geblust. Niemand raakte gewond.

22 december