Zoekactie politie langs A27 bij Breda en Oosterhout, file weer opgelost

met video Brand in loods met kokos in Boekel onder controle, alle inhoud moet naar buiten

BOEKEL - In een loods vol met kokos aan de Vlonder in Boekel is in de nacht van zaterdag op zondag een fikse brand uitgebroken. Daarbij kwam urenlang een grote hoeveelheid rook vrij. Het blussen op het industrieterrein gaat tot na het weekend door.

19 december