Zoektocht naar scheepswerker in Waspiks kanaal na vinden gereedschap: ‘Gaan ervan uit dat iemand in water ligt’

WASPIK – De brandweer en politie zoeken vrijdagochtend in een kanaal bij een bedrijventerrein in Waspik naar een scheepswerker die in het water zou liggen. Langs het water aan de Dwarsweg werden gereedschappen gevonden, terwijl er in de omgeving niemand te bekennen was. Vanwege de kou en sneeuwbuien zit er volgens de veiligheidsregio spoed achter de operatie.