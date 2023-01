Motorrijder raakt gewond bij botsing in Den Bosch

Bossche vrouw (26) met nieuwe auto is in half jaar 450 euro kwijt aan apk-boe­tes: ‘Onnodig veel geld’

DEN BOSCH - Een 26-jarige vrouw uit Den Bosch moest in minder dan een half jaar tijd 450 euro betalen door drie apk-boetes. De auto-eigenaar kreeg de bekeuringen omdat ze haar voertuig nog niet heeft laten keuren, terwijl dat verplicht is. Volgens de politie gaat het om onnodig veel geld, want haar auto is relatief nieuw.

12 december