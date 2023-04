Vier aanhoudingen bij ontdekking twee actieve drugslabs in Eersel en Hooge Mierde

Automobi­list rijdt onder invloed van cannabis door Eindhoven, auto in beslag genomen

EINDHOVEN - Een automobilist is dinsdagochtend in Eindhoven aangehouden, omdat hij onder invloed van THC achter het stuur zat. De bestuurder testte bij een controle op de Boutenslaan positief op het gebruik van de stof, die in cannabis zit. Zijn auto is in beslag genomen.