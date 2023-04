Cocaïne vaker chemisch verstopt in voetbalshirtjes of cacao: recordaantal cokewasserijen opgerold

Helmonder (33) met bravoure krijgt deels gelijk van de rechtbank; ex niet mishandeld

HELMOND - Een Helmonder die met veel bravoure ontkende dat hij - onder meer - zijn ex bij de keel had gepakt, haar vader had mishandeld en pakketjes op haar naam had besteld, krijgt van de rechtbank gelijk. Althans, de rechters vinden dat er te weinig bewijs voor is.