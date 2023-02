Slachtoffer vechtpartij Eindhoven ligt in kritieke toestand in ziekenhuis: ‘Ik maak mij grote zorgen’

Vrouw die in auto werd getrokken in Eindhoven verkeert ‘in goede gezondheid’

EINDHOVEN - De vrouw die vrijdagavond vermoedelijk tegen haar wil in werd meegenomen door drie mannen bij het Stationsplein in Eindhoven, verkeert in goede gezondheid. Dat laat de politie zaterdagavond weten. Die kwam haar op het spoor na een gouden tip.