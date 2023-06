Frans begon net aan zijn cursus toen zijn auto (en nog vijf andere) in brand vloog: ‘Ik baal verschrikkelijk’

Eindho­venaar schoot Fouad Rashidi op klaarlich­te dag vijf keer door het hoofd, maximale straf opgelegd door hof

DEN BOSCH - Ook in hoger beroep is Eindhovenaar Seyed K. aangewezen als degene die stadsgenoot Fouad Rashidi in 2018 in koelen bloede doodschoot. Ook het gerechtshof geeft hem vijftien jaar cel. Wel gaan daar zes maanden vanaf omdat de zaak te lang duurde.